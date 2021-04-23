Ubisoft будет чуть реже выпускать обновления для Assassin’s Creed Valhalla
Ubisoft решила внести изменения в процесс подготовки обновлений для Assassin’s Creed Valhalla, в результате которых возрастёт их качество, но увеличится время производства. Если сейчас между выпуском обновлений в игре проходит около четырёх недель, то теперь этот срок увеличится до пяти недель.
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Именно это изменение в подходе к выпуску обновлений и является основной причиной задержки выхода крупного дополнения «Гнев друидов» (Wrath of the Druids) до 13 мая, а обновления 1.2.1 — до 27 апреля.
Попутно Ubisoft поделилась планом ближайших обновлений Assassin’s Creed Valhalla, из которого стало известно, что в конце весны игроков ждёт ещё одно крупное обновление, а также бесплатный игровой режим Mastery Challenge.
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