В России могут создать фонд поддержки видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру
Как передаёт издание «Коммерсантъ», Правительство России может создать специальный фонд, призванный поддержать разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Как уточняет Минцифры, с данным предложением в Правительство обратились участники рынка; «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники уточняет, что бенефициарами данной инициативы являются «Яндекс» и Mail.ru Group.
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Однако по мнению экспертов, в частности, владельца изданий «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиева, отечественные разработчики не нуждаются в подобных фондах, поскольку ориентируются на глобальную аудиторию, которой «популяризирующие русскую культуру и историю» проекты могут попросту быть неинтересны. По словам Махтиева, представители отечественной видеоигровой индустрии уже давно говорят чиновникам, что проблема не в деньгах, а идея с созданием фонда больше походит на «попытку подведения популяризации русской культуры под уже сформированную индустрию».
Глава WN Media Group Павел Ряйкконен считает, что куда более насущной проблемой для желающих выйти на мировой рынок отечественных разработчиков является НДС на покупку зарубежной рекламы, и механизма для избежания этого налога в российской юрисдикции нет.
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