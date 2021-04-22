Вот и наступил очередной вечер четверга, а это значит, что в Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр. После череды раздач пусть и достойных, но всё же инди-проектов, Epic Games решила подарить всем пользователям своего магазина поистине достойный проект — Alien Isolation — а вдогонку к нему также раздать Hand of Fate 2. Данную игру в EGS уже раздавали в самом конце декабря, но многие могли пропустить ту раздачу, поэтому сегодня есть отличная возможность ознакомиться с одним из лучших видеоигровых проектов по вселенной «Чужих».

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

По сюжету Alien Isolation мы в роли Аманды Рипли, дочери Эллен Рипли, в поисках информации о матери попадаем на космическую станцию «Севастополь». Вскоре обнаруживается, что по станции бродит Чужой, а у обслуживающих системы станции андроидов произошёл сбой в программе. В результате Аманде необходимо достичь своей цели, не попав в пасть Чужого и не будучи убитой сбрендившими андроидами.

Что же касается Hand of Fate 2, то это экшен с элементами dungeon crawler и rogue-like, в котором мы попадаем в ожившую карточную игру и должны обыграть загадочного Крупье (Дилера).

реклама

На следующей неделе в Epic Games Store подарят Idle Champions of the Forgotten Realms.