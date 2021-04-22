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Call of Duty Warzone и Modern Warfare получили поддержку NVIDIA DLSS — обещают рост производительности до 70 %

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Система «умного» сглаживания NVIDIA DLSS продолжает медленно, но верно распространяться по игровым проектам различных жанров, классов и годов выпуска. Несколько часов назад NVIDIA сообщила о том, что популярнейшая королевская битва Call of Duty Warzone, а за компанию с ней и позапрошлогоднее переосмысление Call of Duty Modern Warfare, получили поддержку данной перспективной улучшающей графику технологии.

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NVIDIA скромничать не стала и сразу заявила, что рост производительности в Call of Duty Warzone с активированной DLSS может достигать семидесяти процентов. В доказательство компания прикрепила график и даже видеоролик с собственным тестированием производительности на ускорителях GeForce RTX двух поколений.

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Параллельно стоит напомнить, что в Call of Duty Warzone стартовало внутриигровое событие, в результате которого Верданск, служивший местом действия королевской битвы, был уничтожен ядерными ракетами. Что фанатов игры ждёт дальше — покажет время.

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