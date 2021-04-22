Новый трейлер Life is Strange: True Colors посвятили продвинутой лицевой анимации
Разработчики приключенческой игры Life is Strange: True Colors представили открывающую сцену с главной героиней Алекс, где всё внимание уделяется проработанной лицевой анимации. В студии отметили, что её впервые делают не вручную, а с помощью технологии захвата движений.
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Благодаря этому ролику мы узнаем некоторые подробности становления Алекс как личности и являемся свидетелями проявления девушкой различных эмоций. Она смущённо улыбается, отводит глаза, хмурится — в общем, проявляет человеческие эмоции, и это похоже на правду. Выражениям лица, записанным с помощью технологии захвата движений, веришь намного больше, тут всё понятно.
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Life is Strange: True Colors должна выйти 10 сентября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S.
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