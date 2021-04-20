По всей видимости, японское издательство Square Enix очень довольно коммерческими результатами игр франшизы NieR, а также с оптимизмом смотрит на грядущие релизы улучшенной версии NieR Replicant и мобильного проекта NieR Re[in]carnation, что всерьёз вознамерилась превратить серию в одну из своих золотых антилоп.

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По крайней мере, такой вывод можно сделать из свежей публикации издательства, в которой оно сообщает о поиске арт-директора, сценариста и помощника продюсера для работы под руководством Ёсукэ Сайто и Йоко Таро над новым проектом в серии NieR. Естественно, пока никаких подробностей нет, а поиск сотрудников на ключевые должности означает, что проект вряд ли пока дошёл даже до стадии препроизводства.