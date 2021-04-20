Rockstar неожиданно сделала бесплатными все DLC к PC-версиям Max Payne 3 и L.A. Noire
Несколько часов назад Rockstar обновила сразу несколько своих культовых проектов, в результате чего в продажу в Steam по ошибке ненадолго вернулась гоночная игра Midnight Club 2. Сейчас купить проект уже, естественно, нельзя, да и заметка не об этом.
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Куда любопытнее тот факт, что Rockstar неожиданно выпустила для PC-версий L.A. Noire и Max Payne 3 обновления, которые сделали все дополнения к ним бесплатными и автоматически включёнными в состав базовых версий игр. Так, обладатели L.A. Noire получили несколько новых костюмов и заданий-расследований, а обладатели Max Payne 3 теперь могут похвастать доступом к десяти наборам контента, в числе которого дополнительные карты, оружие и прочее.
Вместе с тем обе игры отныне лишились поддержки 32-разрядных операционных систем. Впрочем, учитывая, что доля их обладателей в Steam — статистическая погрешность, потеря невелика.
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