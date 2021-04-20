Представители компании Ubisoft в беседе с журналистами издания Eurogamer рассказали, как будет развиваться вселенная Assassin’s Creed в ближайшем будущем. На вопросы отвечали менеджер издательского подразделения Этьен Буве и руководитель по развитию серии Азазия Аймар. Ubisoft планирует выпускать комиксы, адаптации игр и много чего ещё.

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Грядущие проекты по серии можно условно разбить на три направления:

хроники (новые истории с персонажами, которые уже появлялись в серии игр);

оригинальные произведения (новые истории с новыми персонажами);

классические произведения (адаптация историй, уже рассказанных в рамках серии).

В ближайшее время фанаты Assassin’s Creed получат возможность ознакомиться со следующими художественными произведениями:

комикс по Assassin’s Creed Valhalla, обложка для него уже обнародована; реклама

аудиокнига Assassin’s Creed The Ming Storm, рассказывающая историю о Шао Цзюнь, главной героине Assassin’s Creed China. Выйдет уже в июне;

аудиосериал о той же Шао Дзюнь — Assassin’s Creed: Turbulence;

Jade Seal Collection — серия из десяти о противостоянии тамплиеров и ассасинов в Китае, которое происходило в Китае; реклама

вебтун (так называют цифровой комикс), рассказывающий о приключениях Эдварда Кенуэя, происходивших после событий Assassin’s Creed IV: Black Flag;

маньхуа (так называют китайский комикс) Assassin’s Creed: Blood Brothers, в цифровом виде он выйдет 28 июня, напечатают его в августе; реклама

Assassin’s Creed Dynasty — небольшой проект, который раскроет историю Ли и. Первая часть выйдет уже в сентябре;

Assassin’s Creed Fragments — серия книг, призванная раскрыть историю противостояния ассасинов и тамплиеров в разных эпохах. Первая будет посвящена Японии, вторая — Шотландии, третья — Франции.

В рамках беседы с журналистами Eurogamer представители компании Ubisoft также поделились информацией о готовящемся сериале по Assassin’s Creed для Netflix. Он будет создаваться с учётом опыта, полученного при производстве фильма «Кредо убийцы» 2016 года с Майклом Фассбендером в главной роли. Тут важно понимать, что до выхода сериала ещё очень далеко, в Ubisoft пока не готовы обозначить сроки. Параллельно с этим будет выпущен анимационный сериал.

Как видим, Ubisoft планирует развивать бренд Assassin’s Creed по всем возможным направлениям. В компании просто не хотят выпускать это название из информационного пространства, ведь в нынешнем году релиза большого игрового проекта в серии не будет.