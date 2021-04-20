Ubisoft рассказала о дальнейшем развитии вселенной Assassin’s Creed: комиксы, книги, аудиокниги и сериалы
Представители компании Ubisoft в беседе с журналистами издания Eurogamer рассказали, как будет развиваться вселенная Assassin’s Creed в ближайшем будущем. На вопросы отвечали менеджер издательского подразделения Этьен Буве и руководитель по развитию серии Азазия Аймар. Ubisoft планирует выпускать комиксы, адаптации игр и много чего ещё.
реклама
Грядущие проекты по серии можно условно разбить на три направления:
- хроники (новые истории с персонажами, которые уже появлялись в серии игр);
- оригинальные произведения (новые истории с новыми персонажами);
- классические произведения (адаптация историй, уже рассказанных в рамках серии).
В ближайшее время фанаты Assassin’s Creed получат возможность ознакомиться со следующими художественными произведениями:
- комикс по Assassin’s Creed Valhalla, обложка для него уже обнародована;
реклама
- аудиокнига Assassin’s Creed The Ming Storm, рассказывающая историю о Шао Цзюнь, главной героине Assassin’s Creed China. Выйдет уже в июне;
- аудиосериал о той же Шао Дзюнь — Assassin’s Creed: Turbulence;
- Jade Seal Collection — серия из десяти о противостоянии тамплиеров и ассасинов в Китае, которое происходило в Китае;
реклама
- вебтун (так называют цифровой комикс), рассказывающий о приключениях Эдварда Кенуэя, происходивших после событий Assassin’s Creed IV: Black Flag;
- маньхуа (так называют китайский комикс) Assassin’s Creed: Blood Brothers, в цифровом виде он выйдет 28 июня, напечатают его в августе;
реклама
- Assassin’s Creed Dynasty — небольшой проект, который раскроет историю Ли и. Первая часть выйдет уже в сентябре;
- Assassin’s Creed Fragments — серия книг, призванная раскрыть историю противостояния ассасинов и тамплиеров в разных эпохах. Первая будет посвящена Японии, вторая — Шотландии, третья — Франции.
В рамках беседы с журналистами Eurogamer представители компании Ubisoft также поделились информацией о готовящемся сериале по Assassin’s Creed для Netflix. Он будет создаваться с учётом опыта, полученного при производстве фильма «Кредо убийцы» 2016 года с Майклом Фассбендером в главной роли. Тут важно понимать, что до выхода сериала ещё очень далеко, в Ubisoft пока не готовы обозначить сроки. Параллельно с этим будет выпущен анимационный сериал.
Как видим, Ubisoft планирует развивать бренд Assassin’s Creed по всем возможным направлениям. В компании просто не хотят выпускать это название из информационного пространства, ведь в нынешнем году релиза большого игрового проекта в серии не будет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила