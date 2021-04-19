Компания Microsoft продолжает совершенствовать свой браузер Edge, реализовывая в нём всё более интересные возможности и уникальные функции. В данный момент редмондцы начали тестировать так называемый «Режим производительности» (Performance mode) для Edge на Windows 10. Новый режим стал доступен избранным участникам тестирования в новой сборке Microsoft Edge Canary 91, но остальные пользователи могут активировать его вручную. Новый режим призван обеспечить оптимизацию потребляемых браузером ресурсов — в первую очередь, оперативной памяти и энергии. Последний пункт больше актуален для ноутбуков.

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Сама Microsoft убеждена, что режим производительности поможет оптимизировать скорость, отзывчивость, использование батареи, процессора и памяти. Наблюдательные пользователи из группы тестировщиков, например, заметили, что при активированном «Режиме производительности» функция Sleeping Tabs («спящие вкладки») активируется спустя пять минут после простоя сайта на вкладке. В обычном режиме Sleeping Tabs активируется только через два часа простоя.

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Отмечается также, что браузер Edge с новой настройкой понимает и распознаёт вкладки, на которых воспроизводится контент — будь это музыка или видео — и не даёт такой вкладке перейти в спящий режим. Сама функция Sleeping Tabs появилась в браузере Edge в начале этого года. Суть довольно проста: если пользователь открыл много вкладок в браузере, но пользуется только одной-парой, то потребления системных ресурсов другими вкладками снижается до минимума.

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В общем и целом нужно понимать, что «Режим производительности» в Edge актуален в первую очередь для владельцев ноутбуков, которые привыкли к длительному их использованию в автономном режиме, без подзарядки. Когда новый режим станет доступен всем пользователям Edge — пока неизвестно.