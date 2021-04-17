Разработчики из студии Petroglyph сообщили о приостановки работ над Earthbreakers — жанровым гибридом, совмещающим в себе элементы шутера и стратегии. Как утверждают представители компании, всё их основное внимание посвящено новой «захватывающей игре». Для завершения разработки над этим амбициозным проектом пришлось полностью отвлечь команду Earthbreakers. Руководство Petroglyph также отметило, что решение о полной остановке процесса создания вышеупомянутого проекта принадлежит издателю.

реклама

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Напомним, Earthbreakers — это проект, рассказывающий историю противостояния городов-государств, которые сражаются за превосходство над Разорённой Землёй в условиях полного опустошения, вызванных спутниками, однажды выведенными на орбиту для спасения планеты.

Игроку предстояло бы защищать харвестеры своей команды, строить заводы, боевую технику и предпринимать попытки штурма вражеской базы. В качестве одного из источников вдохновения авторы Earthbreakers называли C&C: Renegade — такой же проект в жанре RTS/FPS. К слову, среди основателей Petroglyph есть люди, работавшие ранее над проектами Command & Conquer и Dune II. Последняя их работа — Command & Conquer: Remastered Collection, сборник ремастеров, вышедший в прошлом году.