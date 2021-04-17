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Авторы C&C: Remastered Collection остановили разработку экшена Earthbreakers и переключились на новый проект

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Разработчики из студии Petroglyph сообщили о приостановки работ над Earthbreakers — жанровым гибридом, совмещающим в себе элементы шутера и стратегии. Как утверждают представители компании, всё их основное внимание посвящено новой «захватывающей игре». Для завершения разработки над этим амбициозным проектом пришлось полностью отвлечь команду Earthbreakers. Руководство Petroglyph также отметило, что решение о полной остановке процесса создания вышеупомянутого проекта принадлежит издателю.

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Напомним, Earthbreakers — это проект, рассказывающий историю противостояния городов-государств, которые сражаются за превосходство над Разорённой Землёй в условиях полного опустошения, вызванных спутниками, однажды выведенными на орбиту для спасения планеты.

Игроку предстояло бы защищать харвестеры своей команды, строить заводы, боевую технику и предпринимать попытки штурма вражеской базы. В качестве одного из источников вдохновения авторы Earthbreakers называли C&C: Renegade — такой же проект в жанре RTS/FPS. К слову, среди основателей Petroglyph есть люди, работавшие ранее над проектами Command & Conquer и Dune II. Последняя их работа — Command & Conquer: Remastered Collection, сборник ремастеров, вышедший в прошлом году.

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