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Анонсирована Wanderer — амбициозная приключенческая игра для VR-гарнитур про путешествия во времени

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Разработчики из новозеландских студий Oddboy и M Theory анонсировали Wanderer — приключенческую игру о спасении мира и путешествиях во времени, целиком и полностью «заточенную» под VR-гарнитуры.

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На правах главного героя здесь выступает Ашер Нейманн из альтернативной вселенной, где случился апокалипсис. Герой оказывается в заброшенном доме своего деда, где находит таинственные артефакты. Сред последних есть наручные часы, которые могут организовать путешествие во времени и пространстве.

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Собственно, Wanderer целиком и полностью посвящена прыжкам во времени, разработчики тут припасли несколько интересных локаций и сюжетных миссий. Например, нашему Нейманну придётся строить электрические конструкции с Николой Теслой, взламывать шифры в декорациях Второй мировой, исследовать Луну и так далее.

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Геймплей Wanderer сочетает в себе немудрёный экшен и решение головоломок. Сопровождать игрока будет качественный саундтрек и продвинутая физическая модель.

Wanderer специально разобьют на три больших эпизода, первый из которых должен поступить в продажу в середине текущего года. Для знакомства с игрой нужно будет обеспечить доступ к Oculus, SteamVR или PlayStation VR.

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