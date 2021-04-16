«Грядёт что-то страшное»: сюжетный трейлер King’s Bounty II
Производство King’s Bounty II сейчас находится на финишной прямой, поэтому разработчики явно будут стараться почаще выходить на связь и напоминать о существовании своего проекта. Сегодня, например, авторы опубликовали свежий сюжетный видеоролик проекта, в котором рассказывают о тяжёлых временах, которые переживает государство Нострия, разрываемое на части тёмными колдунами, предателями и заговорщиками. Как будто этого мало, а тут ещё отравленный король умирает, оставив бремя власти своему сыну Адриану, которому предстоит объединить разрозненные земли некогда процветающего королевства.
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Релиз King’s Bounty II недавно был отложен, и теперь запланирован на 24 августа на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. По плану, игра обеспечит нас как минимум пятьюдесятью часами прохождения, а это, как-никак, больше двух недель неспешного прохождения вечерами после работы и семейных дел.
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