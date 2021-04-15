Авторы популярного «пиратского» экшена Sea of Thieves рассказали о сюрпризах второго сезона
В популярном онлайновом «пиратском» экшене Sea of Thieves стартовал второй сезон. По такому случаю разработчики игры выпустили новый трейлер, который максимально доходчиво объясняет, какой контент появится.
реклама
Всё предельно чётко и понятно, список ниже:
- 100 уровней наград;
- новые маршруты торговли;
- возможность покупать ящики с ресурсами;
- набор косметических предметов, оформленных в стиле азартных игр;
- возможность для игроков спрятаться под бочку и проникать в форты или на корабли;
- событие «Форт Фортуны» — длинное, сложное и увлекательное.
реклама
Напомним, с недавних пор Sea of Thieves присутствует в Steam, где она получила восторженные отзывы публики: 90% рейтинга на основании более 95 тысяч отзывов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила