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Авторы популярного «пиратского» экшена Sea of Thieves рассказали о сюрпризах второго сезона

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В популярном онлайновом «пиратском» экшене Sea of Thieves стартовал второй сезон. По такому случаю разработчики игры выпустили новый трейлер, который максимально доходчиво объясняет, какой контент появится.

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Всё предельно чётко и понятно, список ниже:

  • 100 уровней наград;
  • новые маршруты торговли;
  • возможность покупать ящики с ресурсами;
  • набор косметических предметов, оформленных в стиле азартных игр;
  • возможность для игроков спрятаться под бочку и проникать в форты или на корабли;
  • событие «Форт Фортуны» — длинное, сложное и увлекательное.

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Напомним, с недавних пор Sea of Thieves присутствует в Steam, где она получила восторженные отзывы публики: 90% рейтинга на основании более 95 тысяч отзывов.

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