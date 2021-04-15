Компания Deep Silver совместно с inXile и Microsoft анонсировали сюжетное дополнение для ролевой игры Wasteland 3. Это DLC получило название The Battle of Steeldawn, выйти оно должно уже 3 июня, релиз оригинальной игры, напомним, состоялся в конце лета прошлого года.

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The Battle of Steeldawn расскажет нам о некоем заводском комплексе, в стенах которого сосредоточено производство всей техники Колорадо: роботов, оружия и грузовиков. Всё дело в том, что поставки с данного завода были по непонятным причинам остановлены. Отряд главного героя отправляется на расследование случившегося. Сразу же выяснится, что причиной остановки заводского комплекса стала забастовка рабочих, общую атмосферу противостояния разбавляют набеги вражеских банд.

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Авторы обещают, что в первом сюжетном дополнении для Wasteland 3 будет очень много интересных врагов, единиц оружия и, конечно же, заданий. У главного героя и его отряда появится несколько новых умений, что тоже должно положительно повлиять на разнообразие происходящего.