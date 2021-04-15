Голова раскалывается: свежий геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Разработчики из CI Games напомнили о существовании Sniper Ghost Warrior Contracts 2 с помощью свежего геймплейного видеоролика, в котором вводит игрока в курс событий и работу профессионального снайпера, который вроде как есть, но его не видно. Как суслика в культовом фильме.
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По сюжету игры, мы отправляемся в вымышленное ближневосточное государство Куамар, на протяжении последних двадцати лет находящееся под жёстким правлением президента Омара аль Бахра и его супруги Биби Рашиды. Для работодателей нашего героя под эта парочка, да и Куамар в целом не представляли интереса, но недавние события, угрожающие безопасности соседствующих с Куамаром государств, вынудили совершить вооружённую интервенцию, частью которой и является наш герой под позывным «Ворон».
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Релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 назначен на 4 июня на всех актуальных платформах: и нынешнего, и прошлого поколений.
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