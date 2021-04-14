Аудитория Apex Legends превысила порог в 100 миллионов пользователей
Разработчики из Respawn Entertainment давно не радовали нас новостями об очередных рекордах общей аудитории своей сверхпопулярной королевской битвы Apex Legends. Очевидно, ждали красивого «круглого» числа — и вот, дождались. Час назад разработчики с гордостью рапортовали о преодолении их творением отметки в 100 миллионов пользователей.
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Как с уверенностью пишут представители Respawn, это только начало. Можно ли с ними согласиться — вопрос риторический: чтобы достичь отметки в 100 миллионов пользователей, игре потребовалось 26 месяцев, при этом 50 миллионов были преодолены всего за первый месяц. Тенденция явно не позволяет говорить о «начале»; о вялотекущем развитии — возможно.
Напомним, что Apex Legends постоянно обновляется, обретая новые механики и системы, благодаря чему остаётся самой популярной игрой в «жанре» королевской битвы.
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