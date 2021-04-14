Разработчик-энтузиаст, выступающий под ником SoMNst, разрабатывает полезную модификацию для Half-Life: Alyx — игры, изначально выпущенной только для VR-гарнитур. Его мод имеет название No VR, и как становится понятно из названия, эта разработка окажется полезной для тех пользователей, кто хочет познакомиться с шедевром от Valve, но испытывает трудности с приобретением гарнитуры Index.

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На самом деле, над модификацией No VR трудится не только SoMNst — ему помогают ещё несколько человек. Все они сейчас непрерывно ведут работу над адаптацией VR-геймплея Alyx под использование привычной связки мыши и клавиатуры. В свежем представленном видео мы можем оценить старания энтузиастов, которые смогли адаптировать один из ключевых уровней из игры. Авторы добавили новые анимации, переработали поведение камеры, внесли правки в процесс стрельбы и, что самое главное, улучшили ИИ противников.

В оригинальной версии поведение зомби моделировалось с пониманием того факта, что VR-геймплей более размеренный и «тягучий» по сравнению с классическим. Поэтому враги в модификации No VR ведут себя более напористо: они бесстрашные, агрессивные и не дают главной героине ни секунды послабления. Поэтому крайне важно было добавить в модификации возможность прицеливания через мушку.

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На механике использования гравитационных перчаток в Half-Life: Alyx завязано практически всё, поэтому для комфортного прохождения без VR-гарнитуры крайне важно было переработать многочисленные моменты взаимодействия главной героини с окружением. Авторы, разумеется, учитывают этот момент и хотят сделать взаимодействие с окружением как в Half-Life 2. Кое-что уже получилось, другие аспекты требуют доработки.

Даты релиза у модификации No VR для Half-Life: Alyx пока нет. Напомним, оригинальный проект вышел весной 2020 года и был крайне тепло встречен как профильной прессой, так и простыми игроками — 98% рейтинга от более 47 тысяч пользователей это подтверждают.