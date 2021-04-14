До выхода психологического триллера Returnal остаётся чуть больше двух недель, поэтому следует ожидать повышения частоты публикаций посвящённых ему материалов. Несколько часов назад разработчики представили вниманию общественности свежий видеоролик, в котором демонстрируют многочисленные виды обитающих на планете Атропос представителей враждебной фауны.

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Главной героине, Селене, предстоит сражаться не только с чудовищным образом мутировавшими живыми организмами, но также с механическими монстрами и гигантскими боссами. В общем, планета Атропос богата теми, кто желают убить протагонистку.

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Напомним, что по сюжету Returnal, Селена попадает на Атропос в поисках источника сигнала «Белая тень», и вскоре, найдя труп самой себя из прошлого, понимает, что попала в петлю времени, откуда надо побыстрее вырваться. Уровень хоррора и безысходности нагнетает и тот факт, что после провала миссии локации меняются до неузнаваемости, и прохождение фактически придётся начинать заново.

Релиз — 30 апреля на PlayStation 5.