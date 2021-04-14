Враждебная фауна в свежем трейлере амбициозного проекта Returnal
До выхода психологического триллера Returnal остаётся чуть больше двух недель, поэтому следует ожидать повышения частоты публикаций посвящённых ему материалов. Несколько часов назад разработчики представили вниманию общественности свежий видеоролик, в котором демонстрируют многочисленные виды обитающих на планете Атропос представителей враждебной фауны.
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Главной героине, Селене, предстоит сражаться не только с чудовищным образом мутировавшими живыми организмами, но также с механическими монстрами и гигантскими боссами. В общем, планета Атропос богата теми, кто желают убить протагонистку.
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Напомним, что по сюжету Returnal, Селена попадает на Атропос в поисках источника сигнала «Белая тень», и вскоре, найдя труп самой себя из прошлого, понимает, что попала в петлю времени, откуда надо побыстрее вырваться. Уровень хоррора и безысходности нагнетает и тот факт, что после провала миссии локации меняются до неузнаваемости, и прохождение фактически придётся начинать заново.
Релиз — 30 апреля на PlayStation 5.
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