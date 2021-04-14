Genshin Impact может справедливо похвастать рекордной популярностью и, как следствие рекордными доходами. На фоне неожиданного даже для самих разработчиков успеха, они решили продлить период контентной поддержки проекта с первоначальных пяти до двенадцати лет. Об этом передаёт авторитетный инсайдер Arkywzx, ранее уже отличавшийся достоверными утечками по Genshin Impact.

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Учитывая потенциал игрового мира Genshin Impact, в данную утечку очень легко поверить: развивать и расширять проект можно чуть ли не до бесконечности. Главное, чтобы проект резко не надоел игровому сообществу; в конце концов, 12 лет — это срок, на который даже будучи полностью уверенным в своём успехе никогда не стоит загадывать: всякое случается.

Genshin Impact доступна на PC, PS4, iOS и Android, а до конца весны также заглянет на PS5.