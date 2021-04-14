Слух: разработчики Genshin Impact собираются поддерживать игру на протяжении 12 лет
Genshin Impact может справедливо похвастать рекордной популярностью и, как следствие рекордными доходами. На фоне неожиданного даже для самих разработчиков успеха, они решили продлить период контентной поддержки проекта с первоначальных пяти до двенадцати лет. Об этом передаёт авторитетный инсайдер Arkywzx, ранее уже отличавшийся достоверными утечками по Genshin Impact.
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Учитывая потенциал игрового мира Genshin Impact, в данную утечку очень легко поверить: развивать и расширять проект можно чуть ли не до бесконечности. Главное, чтобы проект резко не надоел игровому сообществу; в конце концов, 12 лет — это срок, на который даже будучи полностью уверенным в своём успехе никогда не стоит загадывать: всякое случается.
Genshin Impact доступна на PC, PS4, iOS и Android, а до конца весны также заглянет на PS5.
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