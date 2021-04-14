Компания Sony выпустила первое крупное обновление для консоли PlayStation 5. Новая версия прошивки добавляет возможность отключения HDR для игр, которые его не поддерживает а также ещё пару интересных «фишек». Сам патч весит чуть более 900 Мбайт, также разработчики приготовили новую версию прошивки для контроллеров DualSense.

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После установки обновления пользователи консоли смогут переносить установленные проекты для PlayStation 5 на внешний USB-накопитель, управлять предзагрузками обновлений, а также опробовать меню Game Base с вкладками для друзей и тусовок.

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Из совсем уж мелких изменений следует отметить возможность управления функцией One-Touch Play, позволяющей включать телевизор одновременно с консолью, а также поддержку 120 Гц в играх с соответствующими мониторами. За полным список изменений следует перейти на отдельную страничку блога PlayStation.