Как известно, полное название улучшенной версии NieR Replicant имеет в своём заголовке по-японски таинственную последовательность цифр 1.22474487139... Мы в редакции обычно стараемся этот момент опускать, чтобы не захламлять заголовки и тексты, но сегодняшний случай — особый. Журналисты Game Informer побеседовали с геймдизайнером Йоко Таро и, естественно, спросили, что вообще побудило разработчика на включение в заголовок проекта данной последовательности цифр.

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По словам Таро, лично он не хотел добавлять в название игры никаких цифр и уж тем более их последовательность, но на этом настоял продюсер Йосуке Сайто. Дескать, надо обязательно уточнить, что перед нами улучшенная версия игры. В результате остановились на 1.22, поскольку 1.55 посчитали «многовато» для масштаба изменений.

Что же до самой последовательности 1.22474487139..., то Йоко Таро откровенно признаётся, что не может её запомнить и просто называет проект «улучшенной версией». Её релиз состоится уже в следующую пятницу, 23 апреля.

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Если вы не знали, то последовательность 1.22474487139... получится, если извлечь квадратный корень из 1.5. Так что никаких случайностей и совпадений, хоть они и происходят в жизни гораздо чаще, чем закономерности.