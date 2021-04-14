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Скрытая под горой компромиссов: сценарист Dragon Age II рассказал, что изменил бы в игре

Если бы мог.
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Как известно, история не терпит сослагательного наклонения: фарш невозможно провернуть назад и время ни на миг не остановишь. Но иногда всё же интересно представить себе, что было бы, если бы история пошла по другому сценарию. Вот и подписчикам Дэвида Гейдера, ведущего сценариста Dragon Age в целом, и её второй части в отдельности, стало интересно, как выглядела бы неоднозначная Dragon Age II, если бы Гейдеру позволили сделать всё так, как задумывалось изначально.

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По словам Гейдера, он в целом гордится работой сценаристов, которым приходилось адаптировать сценарий и диалоги персонажей под постоянно в спешке вырезаемый из Dragon Age II контент, но в целом полностью согласен с тем, что игра могла быть реализована гораздо лучше. Так, если бы сейчас был анонсирован условный полный ремейк Dragon Age II, то Гейдер многое бы изменил и добавил.

Например, Гейдеру не нравится, насколько безжизненным и статичным выглядит город Киркволл в Dragon Age II. По первоначальному замыслу, город должен был изменяться с течением времени, по его улицам ходило бы гораздо больше людей и было меньше магов крови. Переход между игровыми актами должен был быть более плавным — временные отрезки между актами составляли несколько месяцев, а не лет.

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Гейдер также хотел бы восстановить множество вырезанных из третьего акта сюжетных линий, служивших в качестве подготовки к решающему противостоянию магов и храмовников. В итоговой Dragon Age II этот конфликт возникал слишком внезапно.

По замыслу Гейдера, в Dragon Age II должна была быть своеобразная нейтральная концовка — когда игрок мог не принимать ни сторону храмовников, ни сторону магов. Дескать, и у той, и у другой фракции есть свои недостатки, и Хоук не желает ассоциироваться ни с одной из них.

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Расширенная вступительная сюжетная линия, дополнение Exalted March, романтическая линия с гномом Варриком, дополнительные диалоги и реплики — всё это пришлось пустить «под нож».

Так могло бы быть, но история распорядилась иначе. В целом Дэвид Гейдер называет Dragon Age II «фантастической игрой, скрытой под горой компромиссов, экономии времени и сжатых сроков производства».

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Теперь остаётся надеяться, что история не повторится с новой Dragon Age, которая была анонсирована ещё в 2018 году, но информации о которой до сих пор днём с огнём не сыскать.

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electronic arts bioware dragon age 2 dragon age ii
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