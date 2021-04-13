На прошлой неделе Стэн Джаст, ранее трудившийся продюсером в CD Projekt RED и принимавший участие в создании The Witcher 3 Wild Hunt, объявил о том, что его новая студия Covenant трудится над стратегическим проектом под названием Gord. На тот момент никакой внятной информации о проекте представлено не было, поэтому мы решили дождаться полноценного анонса. Ждать, к счастью, пришлось совсем недолго: анонсирующий трейлер и первая информация уже доступны для ознакомления.

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Итак, в Gord мы попадаем во вдохновлённый славянской мифологией мир и должны будем возглавить остатки Племени Рассвета, основать и развивать свою колонию, добывая ресурсы, возводя новые постройки и сражаясь с противниками, в числе которых и различные мифические создания. Проект также порадует системами квестов и испытаний и наличием болезней, с которыми надо бороться.

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Судя по описанию, игроков ждёт мрачное фэнтези, а сама игра совмещает в себе жанры стратегии и приключенческого экшена. Релиз запланирован на 2022 год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Означает ли это, что Gord также порадует передовой графикой, пока сказать трудно.