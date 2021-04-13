За четыре с лишним года, которые существует Steam-версия NieR Automata, она не получила ни одного обновления, хотя они, мягко говоря, необходимы. Что ж, разработчики игры решили возвести поговорку «Лучше поздно, чем никогда» в абсолют, и сегодня сообщили о подготовке долгожданного патча.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Важно: авторы сообщили именно о подготовке обновления. Когда оно выйдет и какие изменения включены в его состав, сообщат позже.

По всей видимости, разработчики устали читать гневные сообщения игроков в свой адрес, которые достигли кульминации в прошлом месяце, когда актуальный пользовательский рейтинг NieR Automata в Steam был обрушен до жалких 25 %. Печально лишь, что пока гром не грянул, мужик не перекрестился, но и на том спасибо.