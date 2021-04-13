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Спустя четыре года Steam-версия NieR Automata всё-таки получит первое обновление

Правильно ли применять здесь поговорку «Лучше поздно, чем никогда»? Наверное, нет.
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За четыре с лишним года, которые существует Steam-версия NieR Automata, она не получила ни одного обновления, хотя они, мягко говоря, необходимы. Что ж, разработчики игры решили возвести поговорку «Лучше поздно, чем никогда» в абсолют, и сегодня сообщили о подготовке долгожданного патча.

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Важно: авторы сообщили именно о подготовке обновления. Когда оно выйдет и какие изменения включены в его состав, сообщат позже.

По всей видимости, разработчики устали читать гневные сообщения игроков в свой адрес, которые достигли кульминации в прошлом месяце, когда актуальный пользовательский рейтинг NieR Automata в Steam был обрушен до жалких 25 %. Печально лишь, что пока гром не грянул, мужик не перекрестился, но и на том спасибо.

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