В новом Bioshock появятся открытый мир и побочные задания
Новый экшен во вселенной Bioshock вряд ли выйдет в ближайшем обозримом будущем: подробностей о проекте не поступает, скриншотов нет, публикацией роликов тоже никто не занимался. Разработка игры находится в ранней стадии, поэтому информацию о ней приходится выуживать из описаний вакансий для студии-разработчика.
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Так, на данный момент на сайте компания Cloud Chamber, которая занимается производством нового Bioshock, разместили 17 вакансий. Из их описания становится известно, что для грядущего проекта запланирован открытый мир — это упоминается в объявлении для старшего сценариста. Претенденту на эту должность нужно будет заниматься созданием «впечатляющей истории» с упором на персонажей, находящихся в открытом мире.
Старшему сценаристу предстоит заниматься не только проработкой основного сюжета и его героев. Важный пункт в вакансии — умение конструировать основные и побочные задания для главного героя, это тоже косвенно свидетельствует о наличии в игре открытого мира.
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Как видим, пока вся интригующая информация о новой Bioshock содержится в вакансии главного сценариста. Разработчики из Cloud Chamber также в поисках дизайнера интерфейса, программиста искусственного интеллекта и дизайнера оружия.
Напомним, Bioshock создаётся на базе движка Unreal Engine 4, разработчики пока не готовы назвать даже приблизительную дату релиза. Есть предположение, что мы вынуждены будем ждать игру минимум несколько лет.
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