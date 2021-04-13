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В конце Steam проведёт распродажу игр с открытым миром

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Компания Valve объявила, что с 27 по 31 мая она собирается провести специальную распродажу «Открытый мир» в Steam. Это многодневное событие, посвящённое играм с популярной механикой открытого мира. На распродажу выставят проекты из многих поджанров и стилей с открытым миром. Параллельно с этим в Steam будут проводиться специальные прямые трансляции участвующих в мероприятии игр.

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Напомним также, что спустя несколько недель после «Открытого мира» стартует другое событие в Steam — фестиваль «Играм быть», на котором будут представлены сотни демоверсий различных проектов на любой вкус.

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можно.. но тогда вообще теряется смысл покупки. только ради посредственного радиатора и посредственной пятки на проц?))
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korney
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Docent
12:19
бро, ты уже всех задрал этой картинкой я еще понимаю ее наличие в статьях про крипту, но ты же ее в каждую статью пихаешь, такая невыносимая попоболь?
Цена видеокарт NVIDIA за последние пять лет росла в среднем на 11% в год
Кеша
12:18
ДА ладно нишеброды нашли причину типа вода дорого и типа протечки. и за этого брать не будет только одно. нишеброды забыли что СВО то покупают для дорогих помплектух можно сказать для флагманов и там ...
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Valik Banec
12:16
Сток есть сток. А повер лимит можно и увеличить, но опять же это не сток.
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Valik Banec
12:14
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/23260-test-850w-bloki-pitania.html?start=5 Погрешность в измерениях есть, но это не эталонный прибор. да и с эталоном макс 5%. Но это ...
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omoikane
12:13
Приехали, один из плюсов водянки свободный доступ к околосокетному пространству. А тут чтоб нивелировать минус в плохой циркуляции воздуха там, воткнули кулер и увеличили размер так, что там почти все...
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Inqizitor
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Как то выглядет убого, учитывая, что в 2021 уже должна была быть 4000 серия с исправлением всех ошибок 3000 и нормальной ценовой политикой. Но нет, ждите год, а там накормим вас мусором за двойную цен...
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Иван Иванов
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