Компания Valve объявила, что с 27 по 31 мая она собирается провести специальную распродажу «Открытый мир» в Steam. Это многодневное событие, посвящённое играм с популярной механикой открытого мира. На распродажу выставят проекты из многих поджанров и стилей с открытым миром. Параллельно с этим в Steam будут проводиться специальные прямые трансляции участвующих в мероприятии игр.

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Напомним также, что спустя несколько недель после «Открытого мира» стартует другое событие в Steam — фестиваль «Играм быть», на котором будут представлены сотни демоверсий различных проектов на любой вкус.