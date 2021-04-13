4A Games опубликовала системные требования Metro Exodus для систем под управлением Linux и macOS
По статистике, коммерческого смысла в создании версий игр для Linux и macOS очень и очень мало, однако некоторые разработчики всё же уважают свои аудитории, и либо сразу, либо по прошествии времени подготавливают соответствующие версии своих проектов. 4A Games давно известна своим лояльным отношением к Mac- и Linux-сообществам: подготовка порта Metro Exodus была анонсирована ещё в начале прошлого года, и вот, уже в среду, 14 апреля, все желающие смогут оценить труд разработчиков.
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Между тем сегодня на Steam-страничке Metro Exodus появилась заметка с системными требованиями для Linux и macOS. Начнём с Linux, поскольку требования для данных систем более подробные.
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Минимальные (Linux) системные требования (средние настройки качества, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):
- процессор: Intel Core i5-4440;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD Radeon R9 380;
- операционная система Ubuntu 20.
Рекомендованные (Linux) системные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):
- процессор Intel Core i7-4770K;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070/RTX 2060 или AMD Radeon 5500 XT;
- операционная система Ubuntu 20.
Высокие (Linux) системные требования (ультравысокие настройки качества, разрешение 1440p, 60 кадров всекунду):
- процессор Intel Core i7-8700K;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;
- операционная система Ubuntu 20.
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Экстремальные (Linux) системные требования (экстремально высокие настройки качества, разрешение 4K, 60 кадров в секунду):
- процессор Intel Core i9-9900K;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6900 XT;
- операционная система Ubuntu 20.
Теперь требования для компьютеров под управлением macOS. Они не только «беднее» Linux’овских, но и гораздо менее чёткие. В частности, не совсем понятно, какой-такой процессор нам рекомендуют.
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Минимальные (macOS) системные требования (средние настройки качества, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):
- процессор: Intel Core i7-7820;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon Pro 560;
- операционная система: macOS Catalina (10.15).
Рекомендованные (macOS) системные требования (ультравысокие настройки качества, разрешение 2K, 45 и больше кадров в секунду):
- операционная система: macOS Catalina (10.15).
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT;
- операционная система: macOS Big Sur.
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