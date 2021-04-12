Распродажа помогла Forza Horizon 4 побить собственный рекорд «онлайна» в Steam
Месяц назад Forza Horizon 4 наконец-то прикатила в Steam. Умопомрачительных продаж игра, впрочем, не продемонстрировала и стартовала лишь со второй позиции чарта Steam, однако на помощь пришла начавшаяся всего спустя несколько недель распродажа от Xbox, в которой и приняла участие героиня данной заметки. На фоне внушительной скидки Forza Horizon 4 ворвалась в десятку самых продаваемых игр прошлой недели в Steam, а также смогла поставить рекорд «онлайна».
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Как передаёт сервис SteamDB, на выходных пиковое количество игроков в Forza Horizon 4 составило 40 399 человек, что почти вчетверо превысило средний онлайн последней недели перед распродажей, и почти на 15 тысяч превысило пиковый показатель «онлайна» на старте продаж.
Впрочем, ажиотаж продолжался недолго: на момент написания данной заметки число игроков в Forza Horizon 4 вернулось к падению и составляло 26 688 человек.
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