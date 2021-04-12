Студия Snapshot Games, во главе которой значится главный идеолог серии X-COM Джулиан Голлоп, опубликовала у себя на сайте план по поддержке стратегии Phoenix Point на текущий год. Так, в данный момент компания работает над третьим дополнением под названием Festering Skies, которое должно поступить в продажу 25 мая.

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Следом за названным DLC будут выпущены ещё два. Четвёртое получило название Corrupted Horizons — оно выйдет летом и будет нести стандартный набор контента: новый класс, новый вид противника и «ещё большую угрозу». В грядущем Festering Skies, например, этой самой угрозой станет Behemoth, который должен будет «встряхнуть кампании игроков».

По пятому дополнению информации пока представлено ничтожно мало — даже названия не объявлено. Зато мы знаем, что DLC целиком и полностью посвятят транспортным средствам. Релиз пятой игровой добавки должен состояться до конца этого года.

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В дорожной карте по выпуску контента для Phoenix Point появилась информация и о версиях игры для консолей. Изначально порт для Xbox One должен был выйти ещё год назад, версия для PlayStation 4 тоже запаздывает. Snapshot Games уверяет, что консольные версии всё ещё находятся в разработке, но будут выпущены только в четвёртом квартале текущего года. Владельцы консолей получат свои версии Phoenix Point, укомплектованные всеми дополнениями, которые выйдут к тому моменту.

Напомним, стратегия Phoenix Point вдохновлена X-COM — неспроста же у руля компании-разработчика находится главный идеолог этой серии. Игра изначально выходила в Epic Games Store и Microsoft Store, спустя год её выпустили в Steam в варианте Year One Edition. Адепты цифрового магазина Valve встретили проект хорошо, но сюрпризов не случилось — на данный момент у Phoenix Point там имеется 71% рейтинга на основании более 1670 отзывов.