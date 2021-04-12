Продвинутый симулятор скейтбординга Skater XL получит мультиплеер — открытое бета-тестирование режима уже стартовало
Разработчики продвинутого симулятора скейтбординга Skater XL объявили о начале открытого бета-тестирования своего проекта. Если точнее, то проверку на прочность сейчас будет проходить многопользовательский режим, в Steam для этих целей он выведен отдельно и не пересекается с основной игрой.
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Желающие опробовать Skater XL с друзьями должны знать, что этот режим поддерживает до 10 человек в одной сессии и предлагает гибкие настройки комнаты. Прямо сейчас игрок может создать свою комнату, повесить на неё пароль и пускать в неё только проверенных друзей. Создавать открытые сессии тоже никто не запрещает.
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Разработчики пообещали, что в «бете» мультиплеера Skater XL будет возможность собственную карту — с уникальным набором препятствий. Сколько сетевой режим проекта пробудет в состоянии тестирования — вопрос открытый. Одиночная версия игры вышла в июле прошлого года и снискала заслуженную популярность у поклонников жанра. Так, в той же Steam у Skater Xl имеется 89% рейтинга на основании почти 12 тысяч отзывов. Дополнительно симулятор выходил ещё на Playstation 4, Xbox One и Switch.
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