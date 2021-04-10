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Авторы симулятора выживания Chernobylite запустили цикл роликов о событиях, героях и мифологии игры

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Разработчики из польской студии The Farm 51 напомнили о существовании ролевого симулятора выживания Chernobylite, выпустив видеоролик с пояснениями по истории и мифологии здешнего мира. Надо понимать, что представленный материал будет полезен только тем, кто знаком с Chernobylite или пытается заниматься его прохождением.

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На самом деле, The Farm 51 приготовила для нас серию материалов, посвящённых описанию вселенной игры. А первый из роликов расскажет о друге Игоря — человеке по имени Оливер. Далее авторы планируют публиковать видео по местам, врагам, персонажам и друзьям для главного героя. Видимо, выпуск запланированного большого патча для Chernobylite уже не за горами. Напомним, авторы перед выпуском проекта из раннего доступа в Steam собираются кардинальным образом преобразить состояние Chernobylite. Будет улучшены и переработаны: экипировка и инвентарь, система сохранений, многочисленные игровые механики. Патч также завершит сюжетную линию игры и добавит несколько заданий для главного героя.

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Релиз большой «обновки» для Chernobylite запланирован на апрель месяц. Сама игра пребывает в раннем доступе Steam и GOG. В магазине Valve у неё имеется 73% рейтинга на основании более 2300 отзывов.

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