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Twitch продолжает бить рекорды: в марте пользователи просмотрели свыше двух млрд часов прямых трансляций

А самой популярной игрой внезапно оказалась Grand Theft Auto V.
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Хотя в мире идёт активная вакцинация населения, говорить о возвращении к привычному укладу жизни пока, увы, слишком рано. Как следствие, люди продолжают сидеть в добровольно-принудительном домашнем заточении, имея из развлечений только интернет и видеоигры или, в особо запущенных случаях, телевизор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что связанные с интерактивными развлечениями сервисы постоянно рапортуют о всё новых и новых рекордах выручки и/или «онлайнов».

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Не является исключением и сервис прямых трансляций Twitch. Как передают партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg, в марте сервис установил очередной рекорд: за указанный месяц зрители просмотрели 2,055 миллиарда часов прямых трансляций. По сравнению с мартом прошлого года, в марте года текущего Twitch стал на 105 % более востребованным.

Конкурирующий (вернее, изображающий из себя конкурента Twitch) сервис Facebook Gaming тоже наблюдает рост, однако статистика здесь измеряется уже не миллиардами, а сотнями миллионов часов. За март Facebook Gaming смог похвастать 390 миллионами часов просмотров прямых трансляций — рост по сравнению с мартом прошлого года составил 125 %.

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Самой популярной категорией среди зрителей Twitch остаётся «Общение» (Just Chatting), а вот наиболее востребованной игрой за март оказалась Grand Theft Auto V, на долю которой приходятся 181 млн часов просмотров трансляций.

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Михаил Невский
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Renegade1979
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