Хотя в мире идёт активная вакцинация населения, говорить о возвращении к привычному укладу жизни пока, увы, слишком рано. Как следствие, люди продолжают сидеть в добровольно-принудительном домашнем заточении, имея из развлечений только интернет и видеоигры или, в особо запущенных случаях, телевизор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что связанные с интерактивными развлечениями сервисы постоянно рапортуют о всё новых и новых рекордах выручки и/или «онлайнов».

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Не является исключением и сервис прямых трансляций Twitch. Как передают партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg, в марте сервис установил очередной рекорд: за указанный месяц зрители просмотрели 2,055 миллиарда часов прямых трансляций. По сравнению с мартом прошлого года, в марте года текущего Twitch стал на 105 % более востребованным.

Конкурирующий (вернее, изображающий из себя конкурента Twitch) сервис Facebook Gaming тоже наблюдает рост, однако статистика здесь измеряется уже не миллиардами, а сотнями миллионов часов. За март Facebook Gaming смог похвастать 390 миллионами часов просмотров прямых трансляций — рост по сравнению с мартом прошлого года составил 125 %.

реклама

Самой популярной категорией среди зрителей Twitch остаётся «Общение» (Just Chatting), а вот наиболее востребованной игрой за март оказалась Grand Theft Auto V, на долю которой приходятся 181 млн часов просмотров трансляций.