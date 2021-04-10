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Сборник Mass Effect Legendary Edition ушёл в печать — релиз через месяц

Хотя, как мы помним, прецеденты случались.
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Руководитель проекта Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс посчитал своим долгом сообщить о том, что сборник культовой трилогии отправился в печать («ушёл на золото»). Как и во всех аналогичных случаях, отправка Mass Effect Legendary Edition означает фактическую готовность проекта к продажам.

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Таким образом, фанаты франшизы могут отметить 14 мая красным кружочком, ведь именно в этот день, теперь уже без переносов, сборник поступит в продажу. Хотя прецеденты с переносом даты выхода после отправки проекта в печать уже случались, они всё же слишком редки, чтобы переживать на этот счёт. Более того, релиз Mass Effect Legendary Edition изначально вообще планировался на осень прошлого года, но из-за проблем с косметическим ремонтом первой Mass Effect запуск сборника пришлось отложить.

Напомним, что Mass Effect Legendary Edition порадует улучшенной графикой, поправленным искусственным интеллектом, облагороженным интерфейсом и массой изменений и правок в игровом процессе. В общем, всем фанатам Mass Effect обязательно к покупке. Цена, правда, прокусывает мясо до костей: за ретушированную трилогию просят 3 499 рублей на PC.

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electronic arts bioware mass effect mass effect legendary edition
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