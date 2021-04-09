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В приложении Spotify для iOS и Android появился голосовой помощник

Нововведение пока доступно не для всех.
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Компания, ответственная за разработку и поддержку стримингового сервиса Spotify, безостановочно добавляет в его приложения интересные функции и дополнительные опции. Сейчас вот мы узнали, что в музыкальном сервисе появится собственный голосовой помощник. С его помощью пользователь сможет управлять воспроизведением музыкальных треков с использованием голосовых команд. На данный момент представленное нововведение доступно лишь небольшому количеству подписчиков Spotify и только на мобильных платформах под управлением iOS и Android, но функцию будут тестировать и развёртывать абсолютно для всех.

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Для начала взаимодействия с голосовым помощником нужно будет сказать фразу «Привет, Spotify!» при запущенном приложении. Пользователь сможет управлять воспроизведением музыкальной композиции, выбирать конкретную песню или плейлист.

Разработчики из команды Spotify подчёркивают, что их голосовой помощник не идёт ни в какое сравнение с аналогичными программными продуктами от Amazon или Google, но и требования к новинке намного проще. На развёртывание функций голосового помощника Spotify абсолютно для всех пользователей потребуется время.

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В приложении Spotify для iOS и Android появился голосовой помощник
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