Технические проблемы привели к приостановке бета-тестирования Resident Evil Re:Verse
Сложность современных игр зачастую приводит к тому, что те или иные их системы начинают давать сбой. Иногда ошибки незначительные иисправляются буквально «хотфиксом», в других же случаях проблемы уже серьёзнее и требуют времени на их решение. Так произошло со стартовавшим вчера открытым бета-тестированием мультиплеерного экшена Resident Evil Re:Verse, которое пришлось приостановить из-за технических проблем с поиском матчей.
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Приостановка продлилась несколько часов, после чего Capcom сообщила о восстановлении работоспособности системы подбора игроков. Разработчики постоянно мониторят обстановку, но заранее предупреждают, что в рамках бета-тестирования могут возникать проблемы. В конце концов, в этом ведь и смысл публичного тестирования — выявить ошибки и исправить их к полноценному релизу.
Который, напомним, состоится 7 мая — одновременно с запуском Resident Evil Village.
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