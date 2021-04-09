Diablo II Resurrected: сравнение с оригиналом и почти четыре часа геймплея «альфы»
Сегодня вечером стартует закрытая «альфа» Diablo II Resurrected, однако избранные журналисты и стримеры смогли провести соответствующие трансляции за сутки до формального начала тестирования. Среди таких избранных — издание GameSpot, которое с удовольствием поделилось почти 4-часовой записью трансляции чистого игрового процесса «альфы» Diablo II Resurrected, а также провело наглядное сравнение ремастера с оригинальной Diablo II образца 2000 года выпуска.
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Безусловно, двадцать лет прогресса в плане игровой графики не могут не бросаться в глаза: здесь и высокое разрешение картинки, и детализированные модели персонажей и игровых объектов, и современные графические эффекты. В общем, Blizzard сдерживает обещание и следует общепринятому стандарту качества при подготовке ремастера культовой игры.
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Релиз Diablo II Resurrected запланирован на этот год, но пока что без конкретики. Рискнём предположить, что раньше четвёртого квартала ждать релиза ремастера не стоит.
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