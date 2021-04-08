Пачка свежих красивых скриншотов Diablo II Resurrected
Сегодня вечером избранные стримеры и журналисты проведут трансляции игрового процесса альфа-версии Diablo II Resurrected, а днём позже пройдёт закрытое и ограниченное по количеству участников тестирование ожидаемой многими «новинки». По такому поводу на просторах Сети появились свежие снимки экрана «воскрешённой» классики.
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Отметим, что Diablo II Resurrected представляет собой ремастер, то есть, правила игрового процесса и сюжетная линия остались прежними, изменился лишь внешний вид и добавилась поддержка современных технологий. Так, игроков ждёт современная графика, работающая «поверх» оригинальной с возможностью переключения на классику, улучшенные видеоролики и катсцены, современное звуковое сопровождение и многие другие изменения. В грядущем альфа-тестировании, однако, новые видеоролики и катсцены пока не реализованы, так что придётся ждать релиза.
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Также напомним, что Diablo II Resurrected поставляется в комплекте с дополнением Lord of Destruction. Релиз должен состояться в этом году. Хотя точной даты выхода пока нет, возможность оформить предварительный заказ — есть: переиздание игры, вышедшей в 2000 году, оценено Activision Blizzard в 1 999 рублей.
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