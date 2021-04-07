В этом году в Apex Legends могут появиться новые игровые режимы
Apex Legends сейчас является одной из самых популярных сетевых игр в мире, поэтому не приходится удивляться тому факту, что разработчики из Respawn Entertainment намереваются постоянно её обновлять и улучшать. Более того, похоже, в планах разработчиков внедрение в проект новых режимов игры, не связанных с королевской битвой.
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Об этом сообщил дизайн-директор Apex Legends Джейсон Маккорд. По его словам, Respawn создала персонажей и мир, которые привлекают многих игроков, в том числе и тех, которые не любят режим королевской битвы как таковой. Так что среди основных задач Respawn на это год — внедрение новых способов игры в Apex Legends.
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К сожалению, Маккорд рассказал о планах максимально обобщённо: что за новые «способы игры» в Apex готовят девелоперы, не уточняется. Возможно, ситуация прояснится третьего мая, когда Respawn представит план дальнейшей контентной поддержки своего творения.
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