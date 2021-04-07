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В этом году в Apex Legends могут появиться новые игровые режимы

Отличные от королевской битвы.
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Apex Legends сейчас является одной из самых популярных сетевых игр в мире, поэтому не приходится удивляться тому факту, что разработчики из Respawn Entertainment намереваются постоянно её обновлять и улучшать. Более того, похоже, в планах разработчиков внедрение в проект новых режимов игры, не связанных с королевской битвой.

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Об этом сообщил дизайн-директор Apex Legends Джейсон Маккорд. По его словам, Respawn создала персонажей и мир, которые привлекают многих игроков, в том числе и тех, которые не любят режим королевской битвы как таковой. Так что среди основных задач Respawn на это год — внедрение новых способов игры в Apex Legends.

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К сожалению, Маккорд рассказал о планах максимально обобщённо: что за новые «способы игры» в Apex готовят девелоперы, не уточняется. Возможно, ситуация прояснится третьего мая, когда Respawn представит план дальнейшей контентной поддержки своего творения.

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Bare_Metal
17:59
У них не конфисковали, а изъяли бабки, которые они украли по версии следствия. Дома, заводы, пароходы никто не брал. Конфискация - это когда у преступника и его семьи отбирают вообще всё.
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Валентин Пархоменко
17:58
Вообще то они каждую неделю их продают по рекомендованной цене, но не в среду. Поставки от 50 до 500 карт. Два раза уже проебланил возможность взять 6900xt по себе стоимости.
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Bare_Metal
17:57
мрот только таких бомжей как ты интересует.
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17:54
Нет уж, процессоры всем нужны. Это видеокарты не шибко важны, производительные нужны только геймерам, а это баловство, без которого еще никто не умирал, а вот на процессорах то все компы работают.
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smaximaa
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Renegade1979
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