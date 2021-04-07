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Второй сезон в пиратском экшене Sea of Thieves стартует уже на следующей неделе

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Пиратский экшен Sea of Thieves продолжает пользоваться огромной популярностью, а это значит, что разработчикам надо оправдывать оказанное им высокое доверие со стороны игроков. Они и оправдывают: уже на следующей неделе, 15 апреля, в игре стартует второй сезон контентной поддержки, и небольшой видеоролик-тизер прилагается.

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Что конкретно войдёт в состав второго сезона, досконально неизвестно, но в тизере можно заметить новую крепость скелетов, а также эмоцию, позволяющую персонажу «надеть» на себя бочку — своеобразная незамысловатая маскировка.

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Одно ясно: времени на оглашение подробностей второго сезона у разработчиков из Rare осталось совсем немного. Что же касается популярности Sea of Thieves, то в прошлом месяце аудитория проекта преодолела отметку в 20 миллионов пользователей. Не в последнюю очередь благодаря релизу игры в Steam.

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