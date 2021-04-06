Авторы Mass Effect: Legendary Edition опубликовали подробный список изменений в геймплее и балансе игр трилогии
Компания BioWare совместно с Electronic Arts опубликовала большую заметку, посвящённую изменениям и улучшениям для игр сборника Mass Effect: Legendary Edition. Благодаря первому такому материалу мы узнали, что авторы внесли в новые версии «старых добрых» Mass Effect превеликое множество право в балансе и не только в нём. На следующей неделе BioWare собирается выпустить похожий материал, но только посвящённый уже графике и визуальным правкам.
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Вернёмся к базовым игровым механикам и балансу. Ниже по тексту мы распишем самое основное, а за полным списком следует переходить вот по этому адресу. Итак, вот что будет исправлено, добавлено, изменено в Mass Effect: Legendary Edition:
- теперь Шепард может выбегать из боя, совершив рывок;
- атаки ближнего боя теперь срабатывают по нажатии кнопки или клавиши, а не срабатывают автоматически при сближении с врагом;
- модификации боеприпасов (анти-органические, анти-синтетические и т.п.) можно будет получить на всем протяжении игры;
- теперь любой класс персонажей может использовать любое оружие без штрафа;
- теперь оружие восстанавливается гораздо быстрее;
- в первой Mass Effect участниками отряда теперь можно управлять по отдельности по аналогии с Mass Effect 2 и 3;
- в битвах с некоторыми боссами и врагами в первой игре был изменен баланс, чтобы эти схватки были более честными для игрока, оставаясь при этом трудными;
- улучшено управление инвентарем;
- изменен баланс некоторых умений;
- повышена управляемость, физическая модель, поведение камеры при езде на "Мако";
- штраф к опыту при нахождении в «Мако» удален;
- новая единая программа запуска для всех трех игр;
- в программе запуска можно выбрать язык и субтитры для всех трех игр;
- в каждой игре по-прежнему используются отдельные сохранения, которыми можно управлять независимо друг от друга;
- оружие и броня из DLC-наборов включены в игру;
- во всех играх был заново обработан и улучшен звук;
- исправлено несколько сотен ошибок, присутствовавших в оригинальных версиях;
- на PC реализована нативная поддержка геймпада и соотношения сторон экрана 21:9; обеспечена совместимость с DirectX 11.
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Если вас интересует, как сильно игры трилогии преобразились визуально, то новый ролик от издания IGN придётся весьма кстати. Сборник Mass Effect: Legendary Edition должен поступить в продажу 14 мая на PC, Xbox и PlayStation.
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