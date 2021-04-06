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Официально: «альфа» одиночного режима Diablo II Resurrected стартует в эту пятницу

Опять утечка оказалась правдивой.
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На днях в Сети всплыла информация о том, что альфа-тестирование Diablo II Resurrected стартует 9 апреля. Что ж, утечка опять оказалась правдивой: буквально только что Blizzard официально сообщила, что первый этап альфа-теста «воскрешённой» культовой игры начнётся в эту пятницу после 17:00 по московскому времени и продлится вплоть до 12 апреля, 20:00 по московскому времени. Важно помнить, что тестирование закрытое: Blizzard разошлёт соответствующие приглашения только некоторой части игроков из тех, кто оставили соответствующие заявки на сайте Blizzard.

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Первый этап тестирования будет полностью посвящён одиночному режиму: разрешат поиграть за варвара, амазонку и волшебницу, однако обновлённых видеороликов в «альфе» не ждите: пока что разработчики показать их не готовы.

Хотя «альфа» стартует 9 апреля, некоторые приближённые к Blizzard журналисты проведут трансляции игрового процесса днём ранее — 8 апреля в 20:00 по МСК.

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Напомним, что релиз Diablo II Resurrected должен состояться в этом году.

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