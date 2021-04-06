Официально: «альфа» одиночного режима Diablo II Resurrected стартует в эту пятницу
На днях в Сети всплыла информация о том, что альфа-тестирование Diablo II Resurrected стартует 9 апреля. Что ж, утечка опять оказалась правдивой: буквально только что Blizzard официально сообщила, что первый этап альфа-теста «воскрешённой» культовой игры начнётся в эту пятницу после 17:00 по московскому времени и продлится вплоть до 12 апреля, 20:00 по московскому времени. Важно помнить, что тестирование закрытое: Blizzard разошлёт соответствующие приглашения только некоторой части игроков из тех, кто оставили соответствующие заявки на сайте Blizzard.
реклама
Первый этап тестирования будет полностью посвящён одиночному режиму: разрешат поиграть за варвара, амазонку и волшебницу, однако обновлённых видеороликов в «альфе» не ждите: пока что разработчики показать их не готовы.
Хотя «альфа» стартует 9 апреля, некоторые приближённые к Blizzard журналисты проведут трансляции игрового процесса днём ранее — 8 апреля в 20:00 по МСК.
реклама
Напомним, что релиз Diablo II Resurrected должен состояться в этом году.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила