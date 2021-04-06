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Zombie Army 4: Dead War получит некстген-патчи для PlayStation 5 и Xbox Series X|S

4K и 120 fps — в отдельных случаях, но не одновременно.
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Разработчики из студии Rebellion собираются в самое ближайшее время выпустить пакеты обновлений для Zombie Army 4: Dead War. С их выпуском игра будет в самом лучшем виде представлена на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Причём, на консоли PlayStation 5 патч выйдет уже сегодня, на игровых устройствах Microsoft — послезавтра.

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С установкой некстген-патча владельцы PlayStation 5 могут активировать режим с динамическим 4K при 60 fps, на Xbox Series S будут доступны динамические 1080p при 60 fps, а на Xbox Series X активировать дадут сразу два режима: динамические 4K при 60 fps или нативные 1080p аж при 120 fps.

После получения патчей игра сразу попадёт в раздачи для обладателей подписок PS Plus и Xbox Game Pass.

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