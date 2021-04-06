С сегодняшнего вечера в Overwatch можно будет покопаться в «Архивах»
Хотя формально Blizzard полностью забросила поддержку Overwatch новым контентом и вот уже как несколько лет сконцентрировала всё внимание на Overwatch 2, работающие на аутсорсе студии, создающие для компании новые облики героев этого популярного геройского шутера, продолжают трудиться, а значит, результаты их работы непременно должны стать достоянием общественности.
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В Overwatch новую «косметику» принято приурочивать к сезонным событиям («ивентам»), и вот, сегодня вечером, примерно в 21:00 по московскому времени, в Overwatch стартует традиционное весеннее событие «Архивы». Отличительной особенностью данного события являются кооперативные PvE-миссии, проливающие свет на сюжет Overwatch и характеры его героев.
Ввиду описанного в первом абзаце данной заметки фактора, маловероятно, что игроков ждёт новая PvE-миссия, но вот свежая «косметика» будет обязательно. В частности, готовьтесь примерить облик самурая для Гэндзи и облик мушкетёра для Роковой вдовы. Все облики из «Архивов» прошлых лет также станут доступны, что будет полезно для новичков.
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Продолжительность события стандартная — ровно три недели — а значит, завершится оно 27 апреля.
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