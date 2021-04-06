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Project Lilith — новый ролевой экшен с оттенками Dark Souls

Или Dark Souls с оттенками чего-то нового. Смотря как посмотреть.
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Жанр мрачных фэнтезийных ролевых экшенов, получивший мировое признание благодаря серии Dark Souls, не даёт покоя молодым разработчикам, которые также хотят вписать названия своих студий в книгу истории развития игропрома. Вот и коллектив Soro Games решил попытать счастья, анонсировав свой ролевой экшен Project Lilith и опубликовав сопутствующий анонсу видеоролик.

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По сюжету Project Lilith, мы играем за мстителя, путешествующего по различным мрачным локациям в поисках своего предателя, а прежде — угнетателя по имени Лилит. Обещают богатый арсенал, в котором у каждого оружия своё предназначение, наличие магии, комбинации ударов, возможность «крафтить» собственные предметы или же покупать их у торговцев, ну и, естественно, горы трупов и море крови.

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Из платформ пока заявлена только PC (Steam), а дате выхода ещё только предстоит быть анонсированной.

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