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Авторы Oddworld Soulstorm рассказали о четырёх игровых концовках

Получить идеальную концовку смогут только настоящие спасители.
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До запуска Oddworld Soulstorm осталось уже меньше суток, и по такому поводу разработчики из практически одноимённой студии Oddworld Inhabitants рассказали об одном из основных элементов игрового процесса новинки — концовках и вариантах, при которых их удастся добиться.

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Строго говоря, система повторяет аналогичную из Oddworld New 'n' Tasty. Чтобы получить концовку истинного спасителя своей расы, главному герою, Эйбу, предстоит спасать сородичей. Отвратительная концовка выпадет, если вы спасёте 80 % мудоконов (название расы Эйба) за шесть или меньше уровней, плохая — если спасёте 80 % за 7—11 уровней.

Хорошая концовка появится при спасении 80 % несчастных порабощённых мудоконов за 12 и более уровней; также при этой концовке становятся доступными 16-й и 17-й уровни. Наконец, лучшая («Окончательная») концовка становится возможной, если игрок спас 80 % сородичей Эйба во всех 17 игровых уровнях. Также в Oddworld Soulstorm будет представлена таблица лидеров на основе очков кармы: самые активные и бережливые Эйбы-освободители попадут в список лучших.

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Игра будет доступна на PC и PlayStation прошлого и текущего поколений. Когда-нибудь в будущем Oddworld Soulstorm выйдет и на консолях Xbox.

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Авторы Oddworld Soulstorm рассказали о четырёх игровых концовках
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