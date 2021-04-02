Анонсирована GRIT — королевская битва с ковбоями и дуэлями
Если вы справедливо считали, что рынок королевских битв уже оккупирован всеми возможными разработчиками и может порадовать великим множеством сеттингов, то у авторов проекта GRIT есть на этот счёт своё собственное мнение, которое с общепринятым не совпадает. Свежеанонсированный проект представляет собой «батл рояль», но в декорациях Дикого Запада, со всеми вытекающими из этого последствиями и геймплейными функциями.
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Итак, в GRIT мы попадаем на территорию осваиваемого недавно завоевавшими независимость американцами континента и должны сражаться с другими его обитателями. В матче принимают участие сто игроков, каждый из которых желает стать последним выжившим в этой перестрелке.
Хотя GRIT предлагает новый для игр в данном жанре сеттинг, без заимствования геймплейных механик не обошлось: так, если вас застрелят в бою, то вы сможете побороться за право возрождения в рамках дуэли с другим таким же бедолагой. Похожая механика, напомним, применяется в Call of Duty Warzone. В остальном же игрокам следует ожидать соответствующее эпохе стрелковое оружие, а также массу конных «прогулок» и сражений.
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Запуск GRIT в раннем доступе должен состояться до конца весны, а до тех пор можно попробовать принять участие в закрытых тестовых «прогонах». Чтобы испытать фортуну и запросить доступ, нужно проследовать на Steam-страничку игры и нажать соответствующую кнопку.
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