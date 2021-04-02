Геймплей Resident Evil Village на PlayStation 4 Pro записали на видео
Издание IGN, пользуясь своим практически неограниченным влиянием в игровой индустрии, получило возможность опробовать версию Resident Evil Village для консоли PlayStation 4 (вернее, для её более производительной Pro-версии) и поделиться соответствующим видеороликом с широкой общественностью.
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Учитывая, что изначально проект позиционировался как «некстгенный», а инсайдеры всех мастей утверждали, что старые консоли попросту «не потянут» Resident Evil Village, важность демонстрации версий игры для устаревших платформ невозможно переоценить.
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Напомним, что релиз Resident Evil Village запланирован на 7 мая, а уже в этом месяце должен состояться второй полноценный показ её игрового процесса. Capcom рассчитывает, что Village станет самой успешной игрой в этой без преувеличения культовой серии.
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