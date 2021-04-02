Фоторежим, новые режимы и DLC: издатель Ghostrunner рассказал о запланированном для игры контенте
Как мы помним, права на серию Ghostrunner пару дней назад перешли компании 505 Games за 5 миллионов евро. Издательство поспешило объявить план по выпуску контента для этой игры на нынешний год. Всё будет выпускаться по сезонам, начиная с весны. Для удобства мы сгруппировали все эти бонусы.
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На весну запланировано:
- фоторежим;
- DLC с мелкими косметическими предметами;
- выход в облачном сервисе Luna от Amazon;
- режим Kill Run — прохождение уровней за ограниченное время.
Летом должно появиться следующее:
- два новых комплекта;
- новый режим;
- ещё немного DLC с косметическими предметами.
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Осень:
- очередное DLC с «косметикой»;
- финальное DLC;
- бесплатное обновление для консолей нового поколения.
Напомним, Ghostrunner вышла в октябре прошлого года на PC и консолях. Проект был крайне тепло встречен публикой: в Steam у него имеется 91% рейтинга на основании более 16 тысяч отзывов.
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