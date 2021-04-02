Как мы помним, права на серию Ghostrunner пару дней назад перешли компании 505 Games за 5 миллионов евро. Издательство поспешило объявить план по выпуску контента для этой игры на нынешний год. Всё будет выпускаться по сезонам, начиная с весны. Для удобства мы сгруппировали все эти бонусы.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

На весну запланировано:

фоторежим;

DLC с мелкими косметическими предметами;

выход в облачном сервисе Luna от Amazon;

режим Kill Run — прохождение уровней за ограниченное время.

Летом должно появиться следующее:

два новых комплекта;

новый режим;

ещё немного DLC с косметическими предметами.

реклама

Осень:

очередное DLC с «косметикой»;

финальное DLC;

бесплатное обновление для консолей нового поколения.

Напомним, Ghostrunner вышла в октябре прошлого года на PC и консолях. Проект был крайне тепло встречен публикой: в Steam у него имеется 91% рейтинга на основании более 16 тысяч отзывов.