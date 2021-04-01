Стартовали предзаказы Fallout 2D20 — красочно оформленной настольной игры про постапокалиптические пустоши
Компания Modiphius Entertainment объявила о старте предзаказов настольной ролевой игры Fallout 2D20. Всем заинтересованным следует перейти на официальный сайт издательства и выбрать один из понравившихся наборов, стоимость варьируется от 25 до 189 фунтов.
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Наибольший интерес, конечно, вызывает ограниченное издание за те самые 189 фунтов. В него входит 400-страничная книга правил в твёрдом переплёте, набор эксклюзивных концепт-артов и много чего ещё. Если всё пойдёт по плану, то доставка наборов должна начаться летом нынешнего года.
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Геймплей Fallout 2D20 предлагает узнаваемый для проекта набор действий с поправкой на то, что это настольная игра. То есть, исследовать постъядерные пустоши тут действительно придётся. А ещё нужно будет возиться с гулями, супермутантами, роботами-помощниками и выжившими.
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В основу Fallout 2D20 положена система Modiphius 2D20, которая предлагает выполнение уникальных сюжетных заданий с обязательным присутствием гейм-мастера. Созданием «настолки занимается компания, которая ранее успела выпустить уйму настольных ролевых игр, включая Conan: Adventures, Infinity, Dune и многих других.
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