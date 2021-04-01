В середине марта разработчики из Techland пообещали чаще делиться подробностями разработки зомби-экшена Dying Light 2. И вот, похоже, студия начала сдерживать слово: представители Techland побеседовали с журналистами издания WCCFTech и поведали им довольно много интересных подробностей проекта как с технической, так и с геймплейной точек зрения.

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Для начала разработчики повторили, что Dying Light 2 вовсе не находится в производственном аду: данный термин применим к проектам, разработка которых зашла в тупик и не сдвигается с места; сиквел популярного зомби-боевика же постоянно развивается, что прямо противоречит понятию производственного ада.

Дальше пошли подтверждения развития Dying Light 2. По словам разработчиков, игру перевели на современный движок C-Engine, полностью поддерживающий трассировку лучей и оптимизированный для работы с консолями нового (текущего) поколения. Новый движок отлично поддерживает параллельные вычисления, то есть, может задействовать процессоры с большим количеством ядер, обеспечивает реалистичные анимации, правдоподобную физику и качественное звуковое сопровождение. Движок и, как следствие, игра, будут поддерживать API DirectX 12 почти со всеми его основными функциями и особенностями.

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Перевод Dying Light 2 на C-Engine стоил Techland больших усилий и затрат ресурсов, но данное действие было необходимо: старый движок попросту не справлялся с воплощением идей разработчиков, тогда как новый может воспроизводить и большее число заражённых, и наделять их более разумным ИИ.

Кроме того, C-Engine позволяет создавать поистине гигантские игровые миры. Хотя разработчики уклонились от ответа на вопрос о многократном превосходстве размера мира Dying Light 2 над миром предыдущей части, они всё же отметили, что если их что-то и ограничивает в этом плане, то исключительно художественная и геймдизайнерская необходимости, но никак не возможности движка.

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Несмотря на большие амбиции и богатый на возможности движок, отказываться от морально устаревших консолей PlayStation 4 и Xbox One разработчики Dying Light 2 не планируют. В конце концов, изначально игра была анонсирована для них, да и в обозримой перспективе тотального перехода на «некстген» ждать не приходится.

Полное прохождение игры займёт порядка шестидесяти часов: в одной лишь стартовой локации контента примерно на восемь часов. Впрочем, если поторопиться и выполнять только основные сюжетные задания, то можно уложиться и в двадцать часов, что также немало.