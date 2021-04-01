Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый движок и десятки часов геймплея: главное из интервью разработчиков Dying Light 2

Фактически новость вчерашняя, поэтому читать можно без подозрений.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

В середине марта разработчики из Techland пообещали чаще делиться подробностями разработки зомби-экшена Dying Light 2. И вот, похоже, студия начала сдерживать слово: представители Techland побеседовали с журналистами издания WCCFTech и поведали им довольно много интересных подробностей проекта как с технической, так и с геймплейной точек зрения.

реклама

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Для начала разработчики повторили, что Dying Light 2 вовсе не находится в производственном аду: данный термин применим к проектам, разработка которых зашла в тупик и не сдвигается с места; сиквел популярного зомби-боевика же постоянно развивается, что прямо противоречит понятию производственного ада.

Дальше пошли подтверждения развития Dying Light 2. По словам разработчиков, игру перевели на современный движок C-Engine, полностью поддерживающий трассировку лучей и оптимизированный для работы с консолями нового (текущего) поколения. Новый движок отлично поддерживает параллельные вычисления, то есть, может задействовать процессоры с большим количеством ядер, обеспечивает реалистичные анимации, правдоподобную физику и качественное звуковое сопровождение. Движок и, как следствие, игра, будут поддерживать API DirectX 12 почти со всеми его основными функциями и особенностями.

реклама

Перевод Dying Light 2 на C-Engine стоил Techland больших усилий и затрат ресурсов, но данное действие было необходимо: старый движок попросту не справлялся с воплощением идей разработчиков, тогда как новый может воспроизводить и большее число заражённых, и наделять их более разумным ИИ.

Кроме того, C-Engine позволяет создавать поистине гигантские игровые миры. Хотя разработчики уклонились от ответа на вопрос о многократном превосходстве размера мира Dying Light 2 над миром предыдущей части, они всё же отметили, что если их что-то и ограничивает в этом плане, то исключительно художественная и геймдизайнерская необходимости, но никак не возможности движка.

реклама

Несмотря на большие амбиции и богатый на возможности движок, отказываться от морально устаревших консолей PlayStation 4 и Xbox One разработчики Dying Light 2 не планируют. В конце концов, изначально игра была анонсирована для них, да и в обозримой перспективе тотального перехода на «некстген» ждать не приходится.

Полное прохождение игры займёт порядка шестидесяти часов: в одной лишь стартовой локации контента примерно на восемь часов. Впрочем, если поторопиться и выполнять только основные сюжетные задания, то можно уложиться и в двадцать часов, что также немало.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

techland dying light 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый движок и десятки часов геймплея: главное из интервью разработчиков Dying Light 2
+
Remedy показала, как выглядела бы Control, если бы её релиз состоялся в 1996 году на первой PlayStation
+
Мобильное приложение VK для iPad получило большое обновление с оптимизацией под большие экраны
+
Нож, чтобы резать батон: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали шуточный видеоролик с демонстрацией холодного оружия
+
The Elder Scrolls Online стала бесплатной на две недели
+
Обновлённый браузер Edge для Xbox позволяет запускать на консоли Discord, Stadia и даже Microsoft Office
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вы не заряжаете свои флешки и SSD диски, а зря
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC
+
Обзор FIFA Online 4 - бесплатная FIFA для ПК
+
Выясняем, как сильно трассировка лучей снижает FPS на видеокартах AMD в патче 1.2 для Cyberpunk 2077
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
+
Кошмары на улице Acer - впечатления от игрового ноутбука Nitro AN515-55 и оптимизация его работы
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
+
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем